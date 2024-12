Disney-Influencerin stirbt bei Event: Bekannte erheben schwere Vorwürfe

Kaum aß sie davon, sei es ihr plötzlich schlecht gegangen. Eine X-Userin behauptete in einem Beitrag, Dominique schon viele Jahre zu kennen. Sie sei auf Erdnüsse allergisch gewesen und habe sofort darum gebeten, in ein Krankenhaus gebracht zu werden.

Dominique Brown war am vergangenen Donnerstag zu einer Influencer-Veranstaltung bei der Einzelhandelskette BoxLunch in Los Angeles eingeladen.

Stattdessen füllen Bilder mit diversem Disney-Merch ihren Instagram-Kanal. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dominiquebrown

Das Unternehmen BoxLunch äußerte sich gegenüber People zwar zu dem tragischen Vorfall, jedoch nicht zu den Unterstellungen.

"Wir sind am Boden zerstört über den Tod von Dominique Brown, einem geliebten Mitglied des BoxLunch-Kollektivs, das bei einem von BoxLunch am Donnerstag in Los Angeles veranstalteten Event einen medizinischen Notfall erlitt", so ein Sprecher. Man wolle ihre Familie und Freunde unterstützen.

Auf Instagram hat die junge Frau mehr als 18.000 Follower, präsentiert sich häufig im Disney-Themenpark oder auch mit diversen Fanartikeln.

Unter ihrem letzten Beitrag vom Mittwoch hinterließ ihr mutmaßlicher Bruder Patrick nach Dominiques Tod einen emotionalen Kommentar. "Ich werde meine Schwester und meine beste Freundin vermissen und das ansteckende Lächeln, das sie immer hatte." Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht.