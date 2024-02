Drei Männer erfrieren auf Hinterhof von Kumpel: Wurden sie von Fentanyl ohnmächtig?

Kansas City (USA) - Krasse Wende im Fall eines Amerikaners, der nicht bemerkt haben will, dass seine drei Freunde zwei Tage lang erfroren auf seinem Grundstück lagen : Offenbar hatte er indirekt doch mit ihrem Tod zu tun.

Jordan Willis soll sich laut seinen Eltern wohl selbst in eine Entzugsklinik eingewiesen haben - offenbar wurde ihm erst durch das Erlebte klar, was Drogenkonsum anrichten kann.

Demnach habe eine toxikologische Untersuchung der Leichen stattgefunden, die dieses Ergebnis zutage förderte. Die verbotenen Substanzen könnten dazu geführt haben, dass die Männer in der Kälte ohnmächtig wurden, hieß es.

Wie diverse US-Medien, darunter die New York Post , übereinstimmend berichteten, sollen sowohl bei den Toten als auch bei Gastgeber Jordan Willis (38) illegale Drogen im Spiel gewesen sein, als sie sich am 7. Januar trafen, um sich das NFL-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und Los Angeles Chargers anzuschauen.

Seine Freunde (v.l.n.r.) David Harrington (†37), Clayton McGeeney (†36) und Ricky Johnson (†38) bringt das dennoch nicht zurück. © Facebook/Ricky Johnson

Seine Freunde David Harrington (†37), Ricky Johnson (†38) und Clayton McGeeney (†36) waren an jenem Abend Anfang Januar zu Besuch bei Willis gewesen. Zwei Tage, nachdem sie sein Haus verlassen hatten, waren ihre Leichen auf dessen Hinterhof gefunden worden.

Die Verlobte eines der Opfer habe sich Sorgen gemacht und das Grundstück aufgesucht. Als sie eine Leiche entdeckte, rief sie die Polizei. Dieser trat Jordan Willis angeblich nur in Unterhosen und mit einem Weinglas in der Hand gegenüber, gab an, zwei Tage durchgeschlafen zu haben.

Wenig verwunderlich, wenn tatsächlich Opioide im Spiel gewesen sein sollten.

Jetzt stellte sich außerdem heraus, dass noch ein weiterer Freund namens Alex Waemer-Lee am 7. Januar anwesend war. Dieser soll aber gegen 23 Uhr nach Hause gegangen sein, während das Quartett "Jeopardy" geschaut habe, so dessen Anwalt Andrew Talge.

Waemer-Lee soll schon am Abend andere Freunde per SMS über den Drogenmissbrauch in Willis' Haus informiert haben. Ob die vier Männer regelmäßig gemeinsam konsumiert haben, wurde nicht bekannt. Unklar ist außerdem, ob Willis nun doch noch belangt werden kann.