"Um Platz für ein gemeinsames Kind zu schaffen": Dreijähriger stirbt nach brutaler Misshandlung

Port Huron Township - Im US -Bundesstaat Michigan wurde ein Dreijähriger tot von seiner Babysitterin im Bett gefunden - der Grund hinter der Tat macht fassungslos.

Matthew Maison (†3) wurde tot von seiner Babysitterin im Bett gefunden. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Amy Osiborski Boone Maison

Wie ClickOnDetroit berichtet, wurde der kleine Matthew Maison bereits am 18. Februar 2018 tot aufgefunden. Eine Autopsie ergab, dass der Dreijährige an stumpfer Gewalt und möglicherweise durch Erstickung gestorben ist.

Seine Mutter, Amanda Maison (33), und ihr damaliger Freund, Maurice Houle, sollen das Kind mehrfach misshandelt haben. Beide wurden im April 2025 festgenommen.

Maison gestand bei der Anhörung am 5. November, Matthew gegen die Wand geschlagen und zugesehen zu haben, wie Houle das Kind missbrauchte.

Der Junge sei häufig geschlagen, stundenlang ohne Essen und Trinken eingesperrt und auch mit einem Kissen auf das Gesicht gedrückt worden.