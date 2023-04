Ehemalige US-Navy-Offizierin betreibt russisches Propaganda-Netzwerk

In der Vergangenheit behauptete die 37-Jährige, aus Osteuropa zu stammen, nähere Angaben machte sie allerdings nicht. In einigen Podcastfolgen kann man hören, wie sie mit Akzent spricht, wobei dieser laut dem "Insider"-Bericht nur wenig authentisch klingen soll.

Heutzutage berichtet sie unter dem Namen "Donbass Devushka" auf verschiedenen sozialen Netzwerken online über den Krieg in der Ukraine . Sie bezieht eine deutlich pro-russische Stellung und verbreitet über Twitter , YouTube , Spotify und Telegram entsprechende Ideologien und Propaganda.

Sarah Bils ist eine 37-jährige Amerikanerin aus Oakland im US-Bundesstaat Washington. Wie das Magazin " Insider " berichtet, diente sie bis November 2022 auf der "US Naval Air Station" auf Whidbey Island und war Marine-Offizierin. Das bestätigte sie auch in einem Interview mit dem " Wall Street Journal " (WSJ).

Sarah Bils unterstützt den russischen Angriff auf die Ukraine. © STR/dpa

Auf dem Telegram-Kanal von "Donbass Devushka" wird Dutzende Male am Tag gepostet. Bils sagt, ihr Account sei ein "Informationskrieg im russischen Stil", der "die multipolare Welt zusammenbringt".

Ironischerweise verurteilte die 37-Jährige die Arbeit im US-Militär, indem sie twitterte: "Ich werde Crack dienen, bevor ich diesem Land diene." Bei ihren Zehntausenden Anhängern wurde dieser Post zu einer Art Meme, der regelmäßig wieder in ihrem Netzwerk auftaucht.

Auch anhand von Bils' Spotify-Biografie, in der es heißt, sie befasse sich mit bekannten Gästen, die "verschiedene Blickwinkel mit geopolitischen Nachrichten aus der ganzen Welt" mitbringen, gibt sich die Russland-Unterstützerin weltoffen.

Jedoch beginnt jede Podcast-Folge mit einem Ausschnitt russischer Propaganda-Hymnen. Nicht selten wird über den Zweiten Weltkrieg und die ehemalige Sowjetunion diskutiert, wobei vor allem die angeblich gute Organisation und die Stärke des kommunistischen Regimes betont werden.

Ihr Telegram-Account wurde angesichts des Datenlecks in den USA, das sensible Daten zum Ukraine-Krieg an die Öffentlichkeit sickern ließ, ebenfalls beschuldigt, ähnliche Informationen geteilt zu haben.

Vier von Dutzenden Bildern des US-Geheimdienstes, die an die Öffentlichkeit gelangt waren, sollen in leicht abgewandelter Form auf "Donbass Devushkas" Telegram-Account aufgetaucht sein.