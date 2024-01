Ehepaar mit Kakerlaken und Schweinemasken tyrannisiert: Ebay zahlt Millionenstrafe!

Wenig war in dem Fall nicht strafrechtlich verfolgt worden und bestritt, gewusst zu haben, wie weit Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung gegangen waren.

Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige Ebay-Chef Devin Wenig (58) 2019 unzufrieden mit Berichterstattung in dem Newsletter gewesen und regte an, gegen sie vorzugehen.

Der Betrag von drei Millionen Dollar (2,73 Millionen Euro) sei die höchste für Unternehmen vorgesehene Strafe gewesen, betonte die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts am Donnerstag.

Zuvor waren sieben ehemalige Ebay-Beschäftigte dafür verurteilt worden, dass sie zur Einschüchterung unter anderem lebendige Kakerlaken sowie einen Trauerkranz und eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske an das Blogger-Ehepaar verschickt hatten.

Justin Sullivan/Getty Images via AFP

Die Blogger Ina und David Steiner aus der Kleinstadt Natick in Massachusetts verklagten Ebay ihrerseits auch. Der Prozess soll am 3. März 2025 beginnen, schrieben sie am Donnerstag auf ihrer Website.

"Nach der heutigen Ankündigung sind wir weiterhin entschlossen, auf Antworten zu drängen (...)", so das Statement. "Als Opfer abscheulicher Verbrechen, die darauf abzielten, unser Leben und unsere Lebensgrundlage zu zerstören, halten wir es für unerlässlich, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder jemandem passiert."