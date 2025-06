Ein Lächeln auf Santis Gesicht schien unmöglich, doch in diesem süßen Moment beweist er das Gegenteil

Bakersfield (USA) - Das erste kleine Lächeln ihres Babys zu sehen, ist für eine Mama wohl das Größte. Doch genau das konnten Roxy und April Tabarez aus den USA bisher noch nicht erleben, denn ihr Sohn Santi leidet an einer seltenen Krankheit. In einem Video posteten die Mütter jetzt jedoch ein ganz außergewöhnliches Phänomen.

Bei seinem Schluckauf huscht dem kleinen Santi (2) ein flüchtiges Lächeln über die Lippen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/tparty_6

Der Zweijährige leidet an dem extrem seltenen Möbius-Syndrom, einer neurologischen Krankheit, die seine Gesichtsmuskeln lähmt. Ein kleines Lächeln ist für Santi so also unmöglich.

Doch in einem Video, das die gleichgeschlechtlichen Mütter Anfang Juni auf ihrem gemeinsamen TikTok-Account geteilt haben, begeistert der Kleine mit einer Aktion, die Ärzte so nicht für möglich gehalten hätten.

Während sich Santi immer mal wieder mit kurzen Schluckauf-Phasen herumschlagen musste, entdeckten seine Eltern, wie sich seine Gesichtszüge währenddessen zu einem kleinen Lächeln verzogen.

Diese Momente seien so flüchtig, dass das kleine Schmunzeln kaum wahrzunehmen ist, doch für April und Roxy sei es immer wieder ein Glücksmoment. "Jedes Mal, wenn er Schluckauf bekommt, filmen wir ihn", so die beiden gegenüber "People".

Für seine Ärzte ist die Sache jedoch unerklärlich. Sie gehen davon aus, dass die hinteren Nerven versuchen, den Schluckauf auszugleichen, und so das kleine Lächeln trotz Gesichtslähmung entsteht.