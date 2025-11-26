Autsch! Kleiner Schnitt am Karton endet für Frau im Krankenhaus
Mississippi (USA) - Sich an einem Stück Pappe zu schneiden, ist eigentlich nichts Besonderes – doch für eine Frau aus den USA endete ein solcher Zwischenfall sogar im Krankenhaus!
Die 63-jährige Melinda Howard zog sich beim Zusammenfalten und Entsorgen von Pappe eine Schnittverletzung zu.
Sie reagierte schnell, schmierte sich antibakterielle Salbe drauf und machte einen Verband um die Wunde.
"Ich bin 63, aber meine Haut ist sehr dünn, und meine Wundheilung ist langsam, deshalb wusste ich, dass ich die Wunde weit über eine Woche lang abdecken müsste", erklärte sie gegenüber People.
"Wenn ich es zu früh entfernen würde, müsste ich die Wunde wieder öffnen, und wir müssten wieder ganz von vorne anfangen, und das will niemand", sagte Melinda weiter.
Eine Woche später machte sich der Schnitt dann mit starken Schmerzen bemerkbar.
Kleiner Schnitt wird zur großen Schwellung
Die 63-Jährige beschloss, einen Blick unter den Verband zu werfen. Da folgte die böse Überraschung: Ihre ganze Hand war stark angeschwollen und sah ganz und gar nicht gut aus.
Melindas Mann reagierte sofort und brachte seine Frau in die Notaufnahme.
Die Ärzte verabreichten umgehend eine Antibiotika-Spritze, eine medizinische Salbe und auch noch Antibiotika zum Einnehmen.
"Es war nur ein kleiner Papierschnitt, aber meine Hand hat einfach überreagiert", stellte die 63-Jährige ihre Situation klar. In einem X-Post teilte Melinda den Rückgang ihrer Schwellung.
Die Heilung sei schon gut vorangegangen.
Titelfoto: Bildmontage: X/MelindaHoward4