Schießerei nahe Weißem Haus: Zwei Mitglieder der Nationalgarde tot!

Washington, D.C. (USA) - Zwei Mitglieder der Nationalgarde sind in der US-Hauptstadt Washington von Schüssen tödlich getroffen worden! Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, bestätigte die Nachricht. Die beiden Opfer stammten aus diesem US-Bundesstaat, wie er auf der Plattform X und auf Facebook mitteilte.

Die Schießerei soll nahe des Weißen Hauses stattgefunden haben. © Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump (79) schrieb kurz zuvor auf Truth Social, dass die Opfer im Krankenhaus und in einem kritischen Zustand seien.

Der mutmaßliche Schütze, den Trump als "Tier" bezeichnete, sei ebenfalls schwer verletzt, erklärte Trump. Er werde "einen hohen Preis zahlen müssen".

Zuvor hatten etliche Medien über den Vorfall berichtet. Die Polizei in Washington teilte auf der Plattform X mit, es habe in der Innenstadt Schüsse gegeben. Man solle den Bereich meiden; weitere Informationen würden folgen.

Seit dem Sommer sind mehr als 2000 Nationalgardisten in Washington unterwegs. Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht.

Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor. Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens und ordnete an, diesen zu beenden.