Eltern versuchen Kind aus Maul zu reißen: "Wolf-Hybrid"-Haustier tötet Säugling (3 Monate)

Chelsea (Alabama/USA)- Ein drei Monate altes Baby wurde in einem Haus in Alabama (USA) vom Familien-Haustier getötet. Bei dem Tier handelt es sich den zuständigen Behörden nach um einen " Wolf-Hybrid ".

Es war eindeutig kein Hund, den die Familie als Haustier hielt. (Symbolbild) © 123rf/tilo

Das namentlich unbekannte Kleinkind starb gegen 13 Uhr am Donnerstag in Chelsea (Alabama/USA). Dies bestätigte die Gerichtsmedizinerin von Shelby County, Lina Evans, inzwischen gegenüber der New York Post.



Scheinbar hat der Wolf beziehungsweise Wolfshund, den die Familie als "Haustier" hielt, den kleinen Erdenbürger vom Boden aufgehoben und angefangen, mit ihm "zu spielen", und dabei das Baby getötet, erklärte Evans.

"Die Eltern haben versucht, das Baby vom Wolf zu entreißen, aber es war zu spät", fügte sie hinzu.

Das Kind konnte später in einem Krankenhaus nur noch für tot erklärt werden, berichtete AL.com.