Eltern wollen Bibel wegen pornografischen Inhalten verbieten: "Inzest, Onanie, Sodomie, Prostitution"

In dem durch das Mormonentum (eine Abspaltung des Christentums) geprägtem Bundesstaat, hätte wohl niemand vermutet, dass einmal das Verbot der Bibel an Schulen im Raum stehen würde. Rund 62 Prozent der Bevölkerung identifizieren sich als Mormonen, laut Salt Lake Tribune .

Neben Utah gibt es auch in Florida ein Gesetz, welches es ermöglicht Bücher in Schulen zu verbieten. (Symbolbild) © 123rf7stylephotographs

Innerhalb von 60 Tagen müssen Mitarbeiter des Bezirkes nun überprüfen, inwiefern die Bibel aufgrund ihres anstößigen Inhalts für Schulen geeignet ist.

"Wir unterscheiden nicht zwischen einer Anfrage und der anderen. Wir sehen das als unsere Arbeit an", wird der Pressesprecher von Vice zitiert.

Die Entscheidung wird keine einfache sein. Da sie höchstwahrscheinlich die Religionsfreiheit gegenüber des obszönen Inhaltes abwiegen müssen.

Für Erotik in der Bibel gibt es mehrere Beispiele. So geht es im Buch des Propheten Hesekiel in Vers 16 Absatz 17 darum, dass Schmuck zu Dildos eingeschmolzen und benutzt wurde. Ganz zu schweigen von dem Hohelied 7 des König Salomons, in dem er Brüste besingt und das was er mit ihnen anstellen möchte.