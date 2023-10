Er tötete 18 Menschen: Polizei findet leblosen Körper des Killers von Maine

Lewiston (Maine/USA) - Mehr als zwei Tage nach dem Blutbad im US-Bundesstaat Maine mit 18 Toten ist der Tatverdächtige tot aufgefunden worden. Die Behörden bestätigten am Freitagabend (Ortszeit) den Tod des mutmaßlichen Täters.

Robert Card tötete 18 Menschen. Auf der Flucht richtete er sich selbst. © Facebook/Robert Card

"Er ist tot, die Polizei hat die Leiche gefunden", sagte die Gouverneurin des nordöstlichen US-Bundesstaats, Janet Mills (75), vor Journalisten. "Ich atme heute Abend erleichtert auf, weil ich weiß, dass Robert Card für niemanden mehr eine Bedrohung darstellt", fuhr Mills fort.

Der Beauftragte für öffentliche Sicherheit in Maine, Mike Sauschuck, erklärte, der mutmaßliche Täter sei an einer sich selbst zugefügten Schusswunde gestorben.

US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf die Polizei berichtet, dass die Leiche etwa 13 Kilometer außerhalb der Kleinstadt Lewiston in der Nähe einer Wiederverwertungsanlage entdeckt worden war, in der der Verdächtige gearbeitet hatte, bevor er entlassen wurde.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um Robert Card, einen Reservisten der US-Armee. Der 40-Jährige hatte in Lewiston in einem Bowlingcenter und in einer Bar 18 Menschen erschossen und 13 weitere verletzt.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto, das Card mit einem halbautomatischen Gewehr in dem Bowlingcenter zeigt.