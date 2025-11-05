Erpresser droht, Flugzeug zu sprengen und fordert 500.000 Dollar in Krypto

Arlington (Virgina/USA) - Bombenalarm am Flughafen: Ein mysteriöser Anrufer drohte, einen United-Airlines-Flug aus Houston zum Explodieren zu bringen – sofern man ihm nicht eine halbe Million Dollar in Kryptowährung überweisen würde.

Die Maschine wurde an einem abgelegenen Bereich des Flughafens untersucht. © Screenshot/X/@tparon

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr (Ortszeit) am Reagan Washington National Airport im US-Bundesstaat Virginia, wie die New York Post berichtet.

Ein Mitschnitt des Funkverkehrs, veröffentlicht auf der Plattform LiveATC.net, zeigt, wie ein Fluglotse den Piloten warnt.

"Es tut mir leid, dass wir Ihnen das antun müssen. Wir müssen Sie erneut umleiten. Wir haben eine unbestätigte Bombendrohung für Ihren Flug erhalten und müssen Sie vom Flughafen wegbringen", hört man ihn sagen.

Kurz nach der Landung wurde die Maschine sofort auf eine abgelegene Startbahn gebracht, Dutzende Einsatzfahrzeuge rasten heran. 89 Passagiere mussten sofort aussteigen.