Facebook-Post erfüllt Wunsch: Luxusautos überraschen kleinen Jungen

Florida (USA) - Eine Mutter wollte ihrem Kind an seinem Geburtstag eine Freude machen, also schrieb sie einen Post in der lokalen Facebook -Gruppe - die Resonanz machte sie sprachlos!

Über zehn Wagen überraschten den Vierjährigen an seinem Geburtstag. © Screenshot/TikTok/nadjaajovanovic

Und die Überraschung war noch nicht vorbei - am nächsten Tag kamen weitere Luxusautos, um dem Vierjährigen an seinem Geburtstag glücklich zu machen.

"Wir sind unglaublich dankbar für die großzügige, freundliche und wunderbare Gemeinschaft, in der wir leben. Den ganzen Morgen war ich extrem emotional. Die Reaktion meiner Kinder auf all das zu sehen, war einfach herzerwärmend. Und all die Menschen, die einfach so, ohne Fragen, mit einem Lächeln im Gesicht kamen, nur um einem kleinen fremden Jungen eine Freude zu machen - ich war völlig überwältigt", so Nadja emotional.

Die Mutter filmte die niedliche Reaktion ihres Sohnes und lud das Video auf TikTok hoch. Schnell sammelte es fast 22 Millionen Aufrufe und erhielt zahlreiche positive Kommentare.

Als kleines Dankeschön verteilte Nadja selbst gebackene Cupcakes an alle Fahrer.