Familie fährt zum Angeln aufs Meer: Ausflug endet in einer Tragödie

Florida (USA) - Dass auf Familien-Geburtstagen das ein oder andere Malheur passiert, ist nichts Ungewöhnliches. Eine Familie aus den USA war gezwungen, beinahe volle 24 Stunden auf einem gekenterten Boot auszuharren!

Erleichtert winken die vier Gestrandeten dem Flugzeug der Küstenwache zu. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Clearwater Police Department

Gemeinsam mit drei Verwandten schipperte Dennis Woods am Montagmorgen zu seinem 70. Geburtstag vor der US-Stadt Clearwater zu einem Angelausflug hinaus aufs Wasser. Die vier Männer hatten geplant sich einen entspannten Tag an Bord des Katamarans zu machen, doch es sollte ganz anders kommen.

Wie New York Post berichtet, sammelte sich plötzlich auf der einen Seite des Bootes Wasser, woraufhin das Heck immer tiefer sank. Innerhalb weniger Minuten kenterte das Boot, den Männern blieb nicht mal mehr Zeit, die Küstenwache zu rufen.

"Wir waren mehr damit beschäftigt, dem 90-Jährigen und dem 18-Jährigen ihre Schwimmwesten anzulegen", erinnert sich Woods. Die vier schafften es, sich auf dem Boot zu halten, doch zu Hause wartete man bereits auf die vier Angler.

Als sie zur vereinbarten Zeit nicht zurückkehrten, kontaktierte Woods' Familie die Küstenwache. Nach 20 Stunden auf dem Wasser fand ein Flugzeug der US-Küstenwache schließlich die gekenterten Männer kurz nach sieben Uhr am Dienstagmorgen.