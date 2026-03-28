Aus Angst, dass man ihm "in den Rücken schießt": Burger-Boss zahlt Bonus in Millionenhöhe

USA - Nach einer fehlgeschlagenen Rabattaktion anlässlich des 40-jährigen Bestehens der US-Burgerkette "Five Guys" zahlte CEO Jerry Murrell (82) seinen Mitarbeitern einen gewaltigen Bonus. Allerdings nicht unbedingt aus Nächstenliebe, der Chef sorgte sich viel mehr um seine eigene Sicherheit.

Die Burgerkette "Five Guys" startete eine Rabattaktion, die aus dem Ruder lief. Als Entschädigung wurde den Mitarbeitern ein großer Bonus gezahlt. © MARTIN LELIEVRE / AFP

Zum 40. Geburtstag seiner Burgerkette rief der CEO des Unternehmens Mitte Februar eine Werbeaktion aus, bei der Kunden einen Burger kauften und einen gratis obendrauf bekamen. Doch diese endete größtenteils im Chaos.

Denn der Andrang, der folgte, war dermaßen groß, dass seine Mitarbeiter mit der Abfertigung der Bestellungen gar nicht mehr hinterherkamen. Selbst die Lebensmittel sollen den Restaurants zeitweise ausgegangen sein.

Vermeintlich zum Dank für ihre harte Arbeit zahlte Jerry Murrell seinen Mitarbeitern einen Bonus in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro). Wie er dem Magazin "Fortune" nun erzählte, erhielten 1000 Angestellte jeweils rund 1500 US-Dollar (umgerechnet rund 1300 Euro).

"Ich wollte nicht, dass mir jemand in den Rücken schießt oder so, weil wir es wirklich vermasselt haben", erklärte der 82-Jährige jedoch im Interview. Die Nachfrage auf die Rabattaktion habe man völlig unterschätzt.

Seinen Kommentar erklärte er nicht, doch es wird vermutet, dass Murrell auf den Tod von Brian Thompson, CEO von UnitedHealth, anspielt, der im Dezember 2024 auf offener Straße in Manhattan erschossen wurde.