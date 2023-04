Familie feiert Gender-Reveal-Party: Was dort bekannt wird, können die Eltern nicht fassen

Michigan - Im US-Bundesstaat Michigan wurde in einer Familie ein "Fluch" gebrochen, der mehrere Generationen betraf. In 138 Jahren wurde kein einziges Mädchen geboren! Dies änderte sich endlich im vergangenen März.

Seit 138 Jahren ist Audrey das erste Mädchen in der Familie von ihrem Vater Andrew Clark. (Symbolbild) © 123rf/ginger28

"Wir haben es [das Geschlecht] auch für uns geheim gehalten. Also nahm ich einfach an, dass die Mitte der Kekse blau sein würde und es ein weiterer Junge in der Linie sein würde. Ich war schockiert. Ich glaube, ich habe nur auf die Mitte dieses Kekses gestarrt, als es wirklich pink war. Es war also eine schöne Überraschung für uns", wird der frischgebackene Vater durch die Morgenshow zitiert.

Vor Freude sprangen und hüpften alle Familienmitglieder im Wohnzimmer umher. Auch wenn die Freude groß war, stellte das Geschlecht die jungen Eltern vor eine ungeahnte Herausforderung, und zwar, einen Namen zu finden.

Da sie bis jetzt nur über Jungennamen nachgedacht hatten, dauerte es eine Weile, bis sie den perfekten fanden.

Am Saint Patricks Day, dem 17. März 2023, kam die kleine Audrey auf die Welt.