Maskierter Neonazi-Mob marschiert direkt vors Rathaus!

Connecticut - Düstere Szenen in der US-Kleinstadt Greenwich im Bundesstaat Connecticut: Dort marschierte am helllichten Tag ein Mob maskierter Neonazis direkt vor das Rathaus.

Die Neonazis zogen direkt vor das Rathaus der US-Kleinstadt Greenwich. © Screenshot/Telegram/@Nationalist Social Club

Die rechtsextreme Gruppierung "Nationalist Social Club", auch als "NSC 131" bekannt, hatte mehrere Banner mit rassistischen Aufschriften im Gepäck und skandierte am Straßenrand immer wieder öffentlich den Hitlergruß!

Auf ihrem Telegram-Kanal erklärten die Neonazis, dass ihr Aufmarsch in der vergangenen Woche eine Reaktion auf einen "Angriff einer anti-weißen Bande auf eine heranwachsende weiße Frau" gewesen sei.

Wie die "New York Post" berichtete, wurde zuvor in einem Park der Stadt eine junge Frau verprügelt, nachdem sie eine Gruppe farbiger Frauen mit dem "N-Wort" beschimpft hatte.

Für "NSC 131" Grund genug, um mit einem Dutzend Personen maskiert durch die Stadt zu ziehen und "New England gehört uns. Der Rest muss gehen" oder "Anti-Weiße FAFO" auf ihre Plakate zu schreiben. "FAFO" steht dabei für "F**k around and find out" und bedeutet übersetzt etwa "Macht nur und ihr werdet schon sehen".