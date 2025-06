Familienausflug wird zum Albtraum: Vater tot, Tochter spurlos verschwunden

Maine (USA) - Tim und seine Tochter Esther Keiderling wollten am Mount Katahdin im US-Bundestaat Maine gemeinsam die Natur genießen . Die Route zum Berg gilt allerdings als sehr schwierig. Drei Tage später ist Tim tot – und von Esther fehlt jede Spur.

Der Pfad zum Berg gilt als sehr anspruchsvoll, egal welchen Ausgangspunkt man dafür wählt. (Symbolbild) © 123RF/unitysphere

Die beiden waren am Sonntagmorgen vom Abol Campingplatz aufgebrochen, um den höchsten Gipfel Maines zu erklimmen, wie es in einer Erklärung des "Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife" heißt.

Der Mount Katahdin ist nicht nur der nördliche Endpunkt des berühmten "Appalachian Trails", sondern auch berüchtigt für sein schwieriges Terrain und wechselhaftes Wetter.

Laut Parkverwaltung des Baxter State Parks ist jede Route auf den Berg "sehr anstrengend", mit einer durchschnittlichen Dauer von acht bis zwölf Stunden.

Als Tim Keiderling am Montagabend nicht zurückgekehrt war, schlugen Angehörige Alarm. Sein Wagen stand noch immer auf dem Parkplatz – von ihm und seiner Tochter fehlte jede Spur.

Am Dienstag folgte dann die bittere Gewissheit: Ein Suchhundeteam fand Tims Leiche gegen 14.45 Uhr auf dem sogenannten Tableland, einem Hochplateau kurz unterhalb des Gipfels. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.