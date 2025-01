Feuer in Los Angeles: Malibu zu großen Teilen niedergebrannt

Das sogenannte "Palisade Fire" brach am Dienstag im Stadtteil Pacific Palisades aus, entwickelte sich innerhalb von Stunden zum Großbrand und griff dann auf das benachbarte Malibu über. Inzwischen hat das Feuer rund 7700 Hektar verwüstet, berichtet AFP - eine Fläche so groß wie der Chiemsee.

Bilder, die vom Hubschrauber aus aufgenommen wurden, lassen das Ausmaß der Zerstörung erahnen. Hunderte Häuser am legendären Pacific Coast Highway, die meisten mit direktem Strandzugang, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die malerischen Hügel sind verkohlt - viele Villen, die dort standen, sind komplett ausgebrannt.

Vor ein paar Tagen galt Malibu noch als Surferparadies am Pazifik und Sehnsuchtsort wohlbetuchter Häuslebauer. Jetzt liegt der Edelvorort im Westen von L.A. in Schutt und Asche.

Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie viele Tote das Palisade Fire in Malibu (10.000 Einwohner) und den angrenzenden Orten gefordert hat, ist noch nicht abschließend geklärt. In mindestens zwei Fällen wurden menschliche Überreste in ausgebrannten Häusern gefunden, berichtet der Sender KTLA. Gaslecks, heruntergefallene Stromleitungen und aufflammendes Feuer erschweren die Löscharbeiten.

Unter den bestätigten Toten ist auch Rentner Rodney Nickerson, berichtet KTLA weiter. Er habe im Lauf der Jahrzehnte schon viele Brände erlebt und habe das Gefühl, dass das Feuer bald vorbeigeht, sagte der 82-Jährige noch zu seiner Tochter Kimiko. Nickerson verbrannte in seinem Haus.

Auch Paris Hilton (43) ist betroffen. Das "It-Girl" musste hilflos im Fernsehen zuschauen, wie ihre Traumvilla niederbrannte. Nach dem Inferno teilte die zweifache Mutter bei X ein Video ihrer völlig zerstörten Villa. "Es fühlt sich an, als wäre mein Herz in Millionen Stücke zerbrochen", beklagt Paris Hilton.