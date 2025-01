Todes-Flammen greifen auf Hollywood über! Promis müssen Zuhause aufgeben

Die Flammen haben schon viele Villen in Hollywood und Malibu verschlungen. © Mark J. Terrill/AP/dpa

Auf Instagram und X (ehemals Twitter) informieren zurzeit mehrere Hollywood-Stars über ihre schweren Schicksalsschläge.

Darunter ist auch Paris Hilton (43). Auf Instagram veröffentlichte sie einen Fernsehausschnitt, auf dem man die verwüsteten Villen in den Hollywood Hills sieht. Darunter schrieb die 43-Jährige: "Ich sitze hier mit meiner Familie vor dem Fernseher und muss dabei zusehen, wie unser Zuhause in Malibu von den Flammen dem Erdboden gleich gemacht wird."

Auch das Anwesen von Jamie Lee Curtis (66) wurde wahrscheinlich zu einem weiteren Opfer des Flammenmeers. So mutmaßte die Oscar-Gewinnerin in einem Post auf Instagram: "Meine Nachbarschaft und wahrscheinlich auch mein Haus steht gerade in Flammen. Meine Familie ist sicher, aber viele meiner Freunde werden ihr Zuhause verlieren."

Neben den beiden Filmstars ist auch Thea Gottschalk, die Ex-Frau von Thomas Gottschalk, betroffen. Glücklicherweise konnte sie dem Chaos noch rechtzeitig entkommen und ist in den Süden nach San Diego geflohen.