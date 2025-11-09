Fluchtauto rast in Bar: Vier Tote, viele Verletzte

Tampa (Florida/USA) - Schreckliches Ende einer Verfolgungsjagd! Am Samstag sind in Tampa im US-Bundesstaat Florida mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Eine Überwachungskamera zeigt die Sekunden vor der verheerenden Kollision im Viertel Ybor City in Tampa. © Screenshot/YouTube/TampaPD

Wie das zuständige Police-Department mitteilte, überwachte die Luftstaffel kurz nach Mitternacht ein Auto, das zuvor an einem illegalen Straßenrennen teilnahm.

Der Wagen sei auch danach durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. "Die Autobahnpolizei lokalisierte das Fahrzeug im Bereich Palm Avenue und nahm die Verfolgung auf", heißt es.

Ein sogenanntes PIT-Manöver, bei dem sich die Streife dem Zielfahrzeug nähert und in dessen Hinterräder hineinlenkt, sei gescheitert, sodass der Verdächtige seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit habe fortsetzen können.

Im Bereich des historischen Viertels Ybor City sei es dann zum Unglück gekommen. "Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Bar, wobei mehr als ein Dutzend Menschen, die sich draußen aufhielten, getroffen wurden." Drei Personen seien noch am Unfallort verstorben. "Ein viertes Opfer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus."

13 weitere Geschädigte seien zum Teil lebensbedrohlich verletzt worden. Bei allen Beteiligten habe es sich um Erwachsene gehandelt. Der Tatverdächtige (22) sei umgehend festgenommen worden.