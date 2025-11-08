Streit in McDonald's eskaliert: Heißer Kaffee landet auf Managerin

Saginaw (Michigan, USA) - Ausraster in einem McDonald's-Restaurant im US-Bundesstaat Michigan ! Eine stinkwütende Kundin hat eine Managerin der Filiale mit einem heißen Kaffee beworfen. Die Polizei teilte Aufnahmen des Vorfalls.

Ausraster in einem McDonald's-Restaurant im US-Bundesstaat Michigan! © Screenshot/Facebook/Justin Rogalski

"Wir bitten um Hinweise zur Identifizierung der Kundin, die die graue Jacke trägt und schließlich heißen Kaffee auf die Managerin wirft", schrieb das Buena Vista Police Department kürzlich bei Facebook. Kurze Zeit später hieß es: "Wir haben die Verdächtige identifiziert."

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Kundin am Schalter mit der Frau hinter dem Tresen diskutiert. Dann eskaliert die Lage: Die Kundin schnappt sich den Becher und schüttet den Inhalt auf die Frau, die anscheinend unter Schmerzensschreien in Richtung Küchenbereich flüchtet.

Wie New York Post berichtete, fand der Vorfall am Dienstag, dem 4. November, in einem Lokal in Saginaw statt. Laut Fox News bestellte die Kundin ihr Essen über die App von McDonald's, gab dabei jedoch weder Namen noch Zahlungsinfo an.