Frau drückt Kunde in Tanke Zettel in die Hand: Was darauf steht, hat es in sich

Seligman (Arizona) - Zum Glück hatte sie es nicht nur geschafft, den Zettel zu schreiben, sondern ihn auch jemandem in die Hand zu drücken. Am 22. August gegen 17 Uhr signalisierte die Frau einem Kunden in einer Tankstelle in der US-Kleinstadt Seligman, Arizona, dass sie ihm etwas geben wolle. Schnell übergab sie den Zettel heimlich, bevor sie ihre "Reise" fortsetzte. Was auf dem Stück Papier stand, hatte es in sich!