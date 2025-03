Frau ertränkt Hund in Airport-Toilette: Der Grund ist beschämend

Orlando (Florida/USA) - Es ist ein unfassbarer Fall von Tierquälerei. Weil sie nicht die nötigen Dokumente hatte, um ihren Hund mit an Bord nehmen zu können, soll eine Frau aus den USA das Tier in der Airport-Toilette ertränkt haben.

Die Frau hatte weder Dokumente für ihren Hund, noch hatte sie sich offenbar um eine geeignete Transportbox gekümmert. (Symbolbild) © 123RF/mrwed54





Das Tier kam gewaltsam zu Tode, wurde offenbar in der Kloschüssel grausam ertränkt. Doch vom Hundehalter fehlte zunächst jede Spur. Die Frau kam mit dem Hund zum Flughafen und wollte das Tier eigentlich mit ins Flugzeug nehmen. Weil sie allerdings nicht die nötigen Dokumente für den Vierbeiner vorzeigen konnte, wurde ihr der Check-in verwehrt, schilderte eine mit dem Fall vertraute Quelle gegenüber dem Sender WFTV. Anstatt sich darum zu kümmern, dass jemand das Tier abholt oder auf den Flug zu verzichten, wählte die Frau die vermeintlich einfachste Lösung. Nach dem grausamen Hundemord bestieg die Reisende das Flugzeug, als ob nichts geschehen wäre.

Dort machten Flughafenmitarbeiter am 16. Dezember 2024 einen verstörenden Fund. In der Damentoilette an der Sicherheitsschleuse lag ein toter Hund.