Frau kriegt Drillinge auf Veranda - Polizei greift zum Küchenzubehör!

Greeley (USA) - Die Polizei von Greeley (Colorado, USA ) rückte Mitte April zu einem Wohnhaus aus - jemand hörte eine schreiende Frau in einem Vorgarten. Bei dem Einsatz mitten in der Nacht war die Ruhestörung jedoch zweitrangig, denn: Die 24-Jährige war schwanger und brachte bei bitterer Kälte Drillinge zur Welt!

Eine Frau (24) bekam auf einer Veranda bei klirrender Kälte Drillinge. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag bei Facebook schilderten die Polizisten den mehr als ungewöhnlichen Fall vom 18. April, um 3.30 Uhr (Ortszeit). Eine 24-Jährige lag in den Wehen, draußen auf ihrer Veranda - bei Schnee, Regen und umgerechnet knapp Null Grad Celsius.

"Die Beamten erkannten schnell, dass die Fruchtblase der Frau geplatzt war", hieß es. Kurz nachdem die Polizisten jedoch Sanitäter alarmiert hatten, erblickte bereits ein kleiner Junge das Licht der Welt.

Jetzt war Teamwork gefragt: In Eile besorgte einer der Beamten Brotbänder, um die Nabelschnur abzubinden. Ein anderer holte in nahe gelegenen Häusern Handtücher und Decken. Ein Dritter band die Nabelschnur dann ab und kümmerte sich um die werdende Mutter. Ein Vierter schaffte das Baby in den Streifenwagen, wo es wärmer war.