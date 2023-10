Frau mit stinkendem Paket am Flughafen erwischt: Das hatte sie damit vor!

Mit diesem Paket voller Giraffen-Kot wollte eine Frau in die USA einreisen. © U.S. Customs and Border Protection

Zollbeamte an Flughäfen haben ja schon so einiges gesehen, aber dass jemand versucht Giraffen-Kot in die USA einzuschleusen, dürfte nicht allzu oft vorkommen.

So geschehen am 29. September am Saint Paul International Flughafen in Minneapolis, wie aus einer Mitteilung des US-Grenzschutzes "U.S. Customs and Border Protection" vom Donnerstag hervorging.

Die Frau sei gerade aus Kenia zurückgeflogen und hatte eine kleine Box dabei, in der sich neben einer einzigen Muschel insgesamt 13 Köttel einer Giraffe befanden.

Gegenüber den Beamten habe die Frau erklärt, sie wolle aus den Ausscheidungen eine Halskette basteln.