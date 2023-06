Bei brütender Hitze: Frau steckt Babys in Plastikkiste und radelt so durch die Stadt

Indianapolis (USA) - Knallhart-Justiz : Eine 36-jährige US-Amerikanerin muss für ein Jahr in den Knast, weil sie ihre Zwillinge in eine Brötchenkiste legte und so mit den weinenden Säuglingen in der Stadt umher radelte.

Es war brütend heiß, ihre Babys trugen nur Windeln, weinten und wimmerten. © Montage: Facebook/Jeremiah Walton

Am 22. Juni 2022 machten Personen eine verstörende Beobachtung: Bei brütender Hitze fuhr Blossum Kirby mit ihrem Fahrrad durch die Stadt. Am Lenker hatte die 36-Jährige eine Brötchenbox mit Spanngurten montiert.

In das Plastik-Behältnis legte Kirby ihre beiden Neugeborenen - ohne Decke, nur in Windeln. Die Kinder schrien und wimmerten.

Zeugen sagten später vor Gericht aus, dass die Frau während ihrer Ausfahrt augenscheinliche Probleme hatte, das Fahrrad zu kontrollieren. Kirby soll wacklig gefahren sein und wäre immer wieder fast gestürzt, berichtet die Zeitung "New York Post".

Schließlich trat ein Mann an die Frau heran und beendete ihr Tun. "Ma'am. Sie können die Babys nicht einfach so da drin haben", hört man ihn auf einem Video, das später auf Facebook hochgeladen wurde, sagen.

"Was ist, wenn sie hinfallen oder in ein Schlagloch fahren?", will der Zeuge von Kirby wissen. Die 36-Jährige versucht sich zunächst noch zu rechtfertigen. Dann kommt eine andere Frau dazu, nimmt den Jungen und das Mädchen aus der grauen Plastikkiste und geht schnurstracks mit den Säuglingen in ein nahegelegenes Geschäft. An dieser Stelle bricht das Video ab.

Wenige Minuten später war die Polizei vor Ort.