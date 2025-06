Frau verstirbt in Messie-Haus und lässt dort über 100 Hunde zurück

Brooklyn (New York, USA) - Eine ältere Frau ist tot in einem völlig zugemüllten Haus in New York City entdeckt worden. Neben ihrem leblosen Körper tummelten sich über 100 teils schwer vernachlässigte Hunde , die offenbar bei der Verstorbenen wohnten.

Nach einem Bericht von New York Post , wären am Samstag (Ortszeit) noch mehr Vierbeiner als ursprünglich vor Ort entdeckt worden. Insgesamt 115 Hunde hätte man gefunden, fünf davon bereits tot. Die meisten wären Terrier-Mischlinge.

Bildmontage: Facebook/Compassionate Animal Rescue Efforts of Dutchess County - CARE of DC

Bildmontage: Facebook/Compassionate Animal Rescue Efforts of Dutchess County - CARE of DC

Laut ABC erhielten Behörden am Donnerstag (Ortszeit) einen Notruf. In einem Haus im Stadtviertel Brooklyn habe man eine 73-jährige tote Frau entdeckt, die dort ohne Strom mit ihrer Schwester wohnte - zusammen mit einer Vielzahl an Vierbeinern. In der Nachbarschaft wäre das Haus bereits als eine Art "Haus des Schreckens" bekannt gewesen, so der Bericht.

Aktuell sei noch nicht geklärt, woran die Anwohnerin verstarb. Viele ihrer Hunde warten jetzt darauf, ein liebevolles zu Hause zu finden.