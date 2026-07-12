Freitag schüttelte er noch Selenskyjs Hand: US-Senator Lindsey Graham plötzlich gestorben

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Der langjährige republikanische Senator Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben.

Von Regina Wank

USA - Der langjährige republikanische Senator Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, war auf seinen Profilen auf X und Facebook in einer Mitteilung seines Büros zu lesen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde er 71 Jahre alt. 

Lindsey Graham, langjähriger republikanischer US-Senator, ist tot. (Archivfoto)
Lindsey Graham, langjähriger republikanischer US-Senator, ist tot. (Archivfoto)  © Greg Nash/Pool The Hill/AP/dpa

Graham vertrat seit 2003 den US-Bundesstaat South Carolina. Er galt als erfahrener Außenpolitiker und enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump (80).

Zuletzt sprach er sich etwa für einen Machtwechsel im Iran aus.

Die Familie bitte um die Wahrung der Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit, hieß es in der Mitteilung von Grahams Büro.

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Graham war nach US-Medienberichten gerade von einer Reise aus der Ukraine zurückgekehrt.

Senator Lindsey Graham sollte NBC News am Sonntag noch ein Interview geben

Vor wenigen Tagen weilte Lindsey Graham (r.) noch in der Ukraine und traf dabei Präsident Wolodymyr Selenskyj.
Vor wenigen Tagen weilte Lindsey Graham (r.) noch in der Ukraine und traf dabei Präsident Wolodymyr Selenskyj.  © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hatte dem Republikaner am Freitag auf X für seinen zehnten Besuch in dem von Russland angegriffenen Land gedankt und Aufnahmen von dem Treffen verbreitet. 

Am heutigen Sonntag war bei NBC News eigentlich ein Interview mit ihm geplant, wie der Sender berichtete.

Titelfoto: Montage; Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office via AP/dpa, Greg Nash/Pool The Hill/AP/dpa

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