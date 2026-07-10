Mann schneidet Penis mit Küchenmesser ab und setzt damit Garage in Brand

Fort Wayne (USA) - Bizarre Tat im US-Bundesstaat Indiana! Ein Mann schnitt seinen eigenen Penis ab, übergoss ihn mit Benzin und zündete damit eine Garage an.

Der 36-jährige Christopher Peden übergoss seinen abgetrennten Penis mit Benzin und zündete ihn an. © Facebook/Christopher Peden

Am 6. Mai nahm der bizarre Vorfall seinen Lauf, nachdem ein Feuer in einer freistehenden Garage ausgebrochen war. Wie Fox 10 berichtet, sei die Polizei zur gleichen Zeit wegen einer Messerstecherei alarmiert wurden.

Die Behörden fanden den 36-jährigen Christopher Peden verletzt in der Innenstadt von Fort Wayne vor. Er gab an, erstochen worden zu sein.

Im Krankenhaus soll der Mann dann jedoch gestanden haben, dass er seinen Penis selbstständig mit einem Küchenmesser abgeschnitten hatte. Er zerstückelte sein bestes Stück in einer Garage, übergoss es mit Benzin und zündete es an.

Am Tatort sollen die Beamten einen Benzinkanister, ein Messer und vier Feuerzeuge gefunden haben - ob sie dabei auch das Genital entdeckt hatten, ist nicht bekannt.