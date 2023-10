Gekündigt wegen "OnlyFans": Schüler wollen ihre Lehrerin zurück!

St. Louis - Schüler einer Schule im US-Bundesstaat Missouri setzen sich in einer Petition für ihre ehemalige Lehrerin ein, der aufgrund ihres "OnlyFans"-Profils gekündigt wurde.

Die anzüglichen Inhalte im Netz waren der Grund, warum Brianna Coppage (28) ihren Job als Lehrerin verlor. © Screenshot/change.org

Als Schüler anzügliche Bilder und Videos von Brianna Coppage (28) im Netz fanden, sei die Englisch-Lehrerin Ende September entlassen worden, berichtete "Daily Star".

Daraufhin habe die Tante eines Schülers eine Petition auf "change.org" ins Leben gerufen, in der sie erklärte, dass Coppage eine tolle Person sei, die sich um den Erfolg ihrer Schüler kümmere. Aufgrund der schlechten Bezahlung der Schule sei es nicht verwerflich, sich einen Nebenverdienst via "OnlyFans" dazuzuverdienen.

Hinter dieser Petition haben sich nun auch einige der Schülerinnen und Schüler versammelt. Die 28-Jährige sei eine gute Lehrerin und jeder könne in seinem Leben machen, was er wolle, so ein Kommentar eines Schülers. Diese und weitere positive Aussagen über Coppage sind dort nachzulesen.

Gegenüber dem Magazin "St. Louis Post-Dispatch" erklärte die Ex-Lehrerin, die im Internet unter dem Pseudonym "Brinley Love" auftrat, dass sie sich mit sexy Bildern monatlich zwischen 8000 und 10.000 US-Dollar (rund 9.500 Euro) dazuverdient habe.