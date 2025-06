Hochzeitsglocken läuten, doch Bräutigam weiß nichts davon: Psycho-Stalkerin festgenommen

Ohne dass er davon wusste, wurde ein 42-jähriger Mann aus Texas quasi über Nacht zum Ehemann seiner Psycho-Ex (36). (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Laut einem Bericht der texanischen Zeitung "KWTX" ereignete sich der kuriose Vorfall am vergangenen Freitag in Waco.

An jenem Tag läutete es urplötzlich an der Tür eines 42-jährigen Mannes. Es war ein Postbote, der ihm ein Paket überreichte. Zwar hatte der Mann nichts bestellt, dennoch öffnete er das Päckchen - schließlich war es auch an ihn adressiert. Doch was er dann sah, verschlug dem 42-Jährigen die Sprache.

In dem Paket lag ein Foto seiner Ex-Freundin, Kristin Marie Spearman (36), von der er sich vor ein paar Wochen getrennt hatte.

Anbei: eine offizielle Heiratsurkunde, die ihn und seine Ex rechtmäßig zu Mann und Frau erklärte! Zwar hatten die beiden sich Anfang Juni dieses Jahres eine Heiratserlaubnis besorgt, doch durch einen Streit war die Beziehung in die Brüche gegangen.

Sofort ruf der Mann die Polizei, die Kristin noch am selben Abend festnahm und des Stalkings dritten Grades beschuldigte.