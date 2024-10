Geniale Täuschung! 37-Jähriger bedrängt Teenagerin, doch die lockt ihn in die Falle

Isaiah Navarro (37), der die 14-Jährige aus seinem roten Auto heraus ansprach. © Screenshot/Facebook/Glendale Police Department - Arizona

Die Teenagerin war auf dem Heimweg von der Schule, als sie im US-Bundesstaat Arizona von dem 37-jährigen Isaiah Navarro angesprochen wurde.

Wie die New York Post berichtete, fragte Navarro das Mädchen zunächst nach dem nächsten McDonald's, bevor er sie aufforderte, in sein Auto zu steigen.

Als sie sich jedoch weigerte, verlangte der 37-Jährige ihre Telefonnummer. Um schnell von ihm wegzukommen, ohne sich selbst zu gefährden, "dachte sie klugerweise, die Handynummer ihrer Mutter in sein Telefon einzugeben", so die Polizei in einem Statement am Mittwoch.

Navarro rief die Nummer später am Tag an, doch er sprach weder mit der Teenagerin noch mit der Mutter – sondern mit der Polizei!

Denn die 14-Jährige hatte ihrer Mutter alles berichtet, und diese ging ohne zu zögern zur nächsten Polizeiwache, wo die Beamten dann auf eine Nachricht von ihm warteten.

Die Ermittler nahmen dann über mehrere Textnachrichten Kontakt mit dem mutmaßlichen Täter auf, während sie sich als das Mädchen ausgaben.