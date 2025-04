Zwillingsbrüder unternehmen Angelausflug: Wenig später sind beide tot

Neshoba County (Mississippi/USA) - Im US-Bundesstaat Mississippi kam es zu einem tragischen Unglück an einem See. Zwei Zwillingsbrüder waren zum Angeln unterwegs - als einer von ihnen zu weit in den See ging, endete das für beide tödlich.

Eigentlich wollten die Zwillingsbrüder nur einen Angelausflug machen. (Symbolbild) © 123RF/nsdefender

Die 18-jährigen Jamarion und Camarion Grady waren am 17. April gemeinsam am Pushmataha See in Neshoba County unterwegs.



Der Sprecher eines örtlichen Polizeireviers bestätigte gegenüber USA Today, dass gegen 18 Uhr ein Notruf bei ihnen einging.

"Einer der Jugendlichen watete zu weit in den See hinaus und bekam Probleme. Der andere Jugendliche versuchte, seinen Bruder zu retten, und ertrank beim Versuch, ihm zu helfen", erklärte er.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie die Brüder bereits in einem schlechten Zustand. Sie leisteten Erste Hilfe und brachten sie zur Versorgung in ein nahe gelegenes Gesundheitszentrum. Jamarion konnte jedoch nicht mehr gerettet werden.

Für seinen Bruder Camarion bestand zunächst noch Hoffnung. Er wurde per Lufttransport in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kampf ums Überleben dauerte vier Tage an, bevor auch er für tot erklärt wurde.