Gewalt-Exzess in U-Bahn: Fahrgast schießt Mann in den Kopf - kein Knast!

New York - Dramatische Szenen in der U-Bahn von New York . Zwei Fahrgäste geraten aneinander, dann fallen Schüsse. Zurück bleibt ein Schwerverletzter. Die Polizei geht von Notwehr aus.

Der Gewalt-Exzess in der U-Bahn wurde von anderen Fahrgästen gefilmt © Montage: X/@rob_vendetti

Horror in der Rushhour!

Bei einer Schießerei in der New Yorker U-Bahn wurde am Donnerstagmittag ein 36-Jähriger nach einem Kopfschuss schwer verletzt. Der verstörende Vorfall wurde auf Video festgehalten.



Weil er glaubte, dass Fahrgast Younece Obuad (32) ein illegal eingereister Migrant sei, fing Dajuan Robinson (36) einen Streit in der Linie A an. Erst beleidigte er den Mann aufs Übelste rassistisch, dann wurde Robinson auch noch handgreiflich. Was folgte, war eine wüste Schlägerei.

Als eine Begleiterin des Angegriffenen dem 36-Jährigen mit einem Messer in den Rücken stach, eskalierte die Situation völlig: Plötzlich zieht Dajuan Robinson eine Pistole hervor, entsichert sie und zielt auf den jungen Familienvater.

Panik und Chaos machte sich breit: Die übrigen Fahrgäste flüchteten. Derweil gelang es dem 32-Jährigen, dem irren Angreifer die Pistole zu entreißen. Dann fielen mehrere Schüsse: Dajuan Robinson wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wo er immer noch um sein Leben kämpft.