Sie wollten seinen Suizid vortäuschen: Fünftklässlerinnen planen, Mitschüler zu ermorden

Surprise (USA) - Während andere Schüler damit beschäftigt sind, in den Pausen vor der nächsten Unterrichtsstunde noch schnell die Hausaufgaben abzuschreiben oder noch in letzter Sekunde für einen Test zu lernen, planten vier Mädchen die grausame Ermordung eines Klassenkameraden.

Alles in Kürze

Weil der Junge eine von ihnen verlassen und vielleicht betrogen hat, haben sich die vier Mädchen dazu entschieden, ihre Freundin zu rächen. (Symbolbild) © Fotomontage: Screenshot: Google Maps, imago stock&people

Laut einem Bericht der US-amerikanischen Lokalzeitung "AZ Family" sollte die Tötung in der "Legacy Traditional School" in Surprise, einem Nachbarort von Phoenix in Arizona, stattfinden. Jetzt hat die Polizei neue Einzelheiten zu dem Fall offengelegt.

Vier Mädchen im Alter zwischen 10 und 11 Jahren wollten am 1. Oktober des vergangenen Jahres den perfekten Rachemord begehen und planten den gesamten Ablauf bis ins letzte Detail.

Laut Angaben der Polizei sollte der Mord auf dem Mädchenklo der Schule stattfinden. Der arglose Junge sollte auf die Toilette gelockt und dort mit einem Messerstich in den Bauch hingerichtet werden.

Besonders perfide: Jedes der vier Mädchen sollte dabei eine ganz bestimmte Aufgabe übernehmen. Eine von ihnen war dafür zuständig, die Mordwaffe zu organisieren, eine andere sollte Schmiere stehen, während eine Weitere dem Jungen das Messer in den Bauch rammt. Die Vierte sollte einen Abschiedsbrief im Namen des Opfers verfassen, damit alles so aussieht, als ob der Junge sich selbst das Leben genommen hat.

Das Quartett wollte während der Tat sogar Handschuhe tragen, um keine Fingerabdrücke am Tatort zu hinterlassen. Doch glücklicherweise meldeten andere Schüler, die von dem mörderischen Plan Wind bekommen haben, die vier Mädchen bei der Schulleitung, welche unverzüglich die Polizei alarmierte.

Diese durchsuchte am Tag darauf die Taschen der Minderjährigen und stellte eine Vielzahl an Beweismitteln fest. Der Mordversuch konnte somit vereitelt werden.