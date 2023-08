18.000 US-Dollar für einen Monat UNO spielen? Bizarres Jobangebot begeistert Netz!

New York City (USA) - Spielend leicht verdientes Geld! Der Barbie-Hersteller Mattel sucht einen UNO-begeisterten Menschen für einen einzigartigen Job: Chief UNO Player.

UNO sucht jemanden für ihre neue Stelle als Chief UNO Player, um das neue Spiel UNO Quatro vorzustellen. © @uno/TikTok

Das beliebte Kartenspiel UNO gibt es seit 1970 - es wurde seitdem in vielen verschiedenen Versionen verlegt, beispielsweise in "Star Wars"- oder "Barbie"-Varianten.

Doch für ihr neustes Spiel, UNO Quatro, haben sie eine noch verrücktere Aktion gestartet. Auf TikTok sucht der Hersteller Mattel jemanden für die Position des Chief UNO Players.

Dieser soll, getreu dem Motto des neuen Spiels, vier Wochen lang, an vier Tagen, vier Stunden lang UNO Quatro in New York City spielen und Fremde zu Duellen herausfordern.

Für die ungewöhnliche Arbeit gibt es auch eine ungewöhnliche Bezahlung, 4444 US-Dollar (4068 Euro) pro Woche, also satte 17.776 US-Dollar (16.273 Euro) für den einmonatigen Einsatz.

Das neue Spiel verbindet das Original-Spiel UNO mit dem anderen beliebten Spiel Vier Gewinnt. Der Kniff dabei ist, dass trotzdem auf die Nummern und Farben geachtet werden muss.