Nächste US-Vizepräsidentin? Sie erschoss ihren eigenen Hund! "Ich habe ihn gehasst"

South Dakota (USA) - Sollte Donald Trump (77) tatsächlich wieder US-Präsident werden, gilt sie als heiße Kandidatin für die Position an seiner Seite! Kristi Noem (52) ist aktuell noch Gouverneurin im US-Bundesstaat South Dakota, doch könnte schon bald Vizepräsidentin der USA sein. In ihrem neuen Buch schreibt sie darüber, wie sie ihren eigenen Hund erschoss.

Kristi Noem (52) könnte an der Seite von Donald Trump (77) Vizepräsidentin der USA werden. © dpa | Susan Walsh

Diese von ihr selbst enthüllte Bluttat sorgt in den Vereinigten Staaten derzeit für Wirbel.

In "No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward" berichtet Noem, dass sie einst ihre erst 14 Monate alte Hündin tötete. Das Buch erscheint kommenden Monat, doch der Guardian berichtete bereits am Freitagabend von einigen Auszügen.

Cricket, so der Name des Vierbeiners, sei von der Rasse Deutsches Drahthaar gewesen und habe eine "aggressive Persönlichkeit" gehabt, erklärt die Republikanerin in ihrem Buch.

"Ich habe diesen Hund gehasst", schreibt die 52-Jährige. Offenbar nicht imstande, den Hund zu erziehen, versuchte sie es sogar mit einem Schockhalsband. Eines Tages entkam Cricket Noems Truck und attackierte die Hühner einer Familie an, "er griff ein Huhn nach dem anderen, zermalmte es mit einem Biss und ließ es dann fallen, um ein anderes anzugreifen." Danach habe der Hund sie auch noch gebissen.

Cricket sei "untrainierbar" und "gefährlich für jeden, mit dem sie in Kontakt kam", gewesen. "In diesem Moment", sagt Noem, "wurde mir klar, dass ich sie töten musste."