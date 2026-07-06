"Harmloser Spaß"? Influencer verteidigt Wasser-Attacken auf Obdachlose
Houston (Texas/USA) - Ein geschmackloser Social-Media-Stunt sorgt in den USA für Empörung. Ein selbst ernannter Influencer soll gezielt obdachlose Menschen mit einer motorisierten Hochleistungs-Wasserpistole attackiert und die Aufnahmen anschließend im Internet veröffentlicht haben.
Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 34-jährigen Christopher Cayce aus Houston.
Die Ermittler werfen ihm vor, mehrere wehrlose Menschen mit dem Wasserstrahl beschossen zu haben. Dafür wurde er wegen zweifacher Körperverletzung angeklagt, wie Houston Chronicle berichtet.
In einem seiner Videos soll Cayce einen schlafenden Obdachlosen gezielt mit dem Wasserstrahl bespritzt, ihn lautstark beschimpft haben und anschließend lachend davongefahren sein.
Weitere Aufnahmen zeigen Menschen an Bushaltestellen oder auf der Straße, die völlig unvermittelt attackiert werden.
Die Videos wurden über die Facebook-Seite "Tut Tut Kingdom" verbreitet, die rund 50.000 Follower zählt. Einige Clips erreichten laut Berichten mehr als 200.000 Aufrufe.
Die Polizei bestätigte, dass Cayce in den veröffentlichten Videos zu sehen ist und prüft, ob er für weitere ähnliche Vorfälle verantwortlich ist.
Nach der Festnahme meldet sich Cayce selbst zu Wort
Nach seiner Festnahme meldete sich Cayce auch auf Facebook zu Wort. Er wies den Vorwurf zurück, ein schlechter Mensch zu sein, und schrieb, er liebe die Menschen, die er gefilmt habe.
"Für alle Gefühle, die ich verletzt habe, entschuldige ich mich aufrichtig für mein Handeln", teilte der 34-Jährige mit.
Aus seiner Sicht seien die Aktionen jedoch "harmloser Spaß" gewesen. Zudem warf er seinen Kritikern Doppelmoral vor. Viele Menschen, die ihn im Internet verurteilen, würden selbst die Autofenster hochkurbeln, wenn Obdachlose um Geld bitten.
Nach Bekanntwerden der Vorwürfe veröffentlichte Cayce außerdem ein Video, in dem er Lebensmittel und Getränke an verschiedene Menschen verteilt. Offenbar wollte der 34-Jährige damit zeigen, dass er Obdachlosen auch helfe.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Tut Tut Kingdom, Screenshot/Facebook/Houston Police Department