"Harmloser Spaß"? Influencer verteidigt Wasser-Attacken auf Obdachlose

Houston (Texas/USA) - Ein geschmackloser Social-Media-Stunt sorgt in den USA für Empörung. Ein selbst ernannter Influencer soll gezielt obdachlose Menschen mit einer motorisierten Hochleistungs-Wasserpistole attackiert und die Aufnahmen anschließend im Internet veröffentlicht haben.

Aus dem Auto heraus soll der 34-Jährige gezielt auf obdachlose Menschen geschossen haben. © Screenshot/Facebook/Tut Tut Kingdom

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 34-jährigen Christopher Cayce aus Houston.

Die Ermittler werfen ihm vor, mehrere wehrlose Menschen mit dem Wasserstrahl beschossen zu haben. Dafür wurde er wegen zweifacher Körperverletzung angeklagt, wie Houston Chronicle berichtet.

In einem seiner Videos soll Cayce einen schlafenden Obdachlosen gezielt mit dem Wasserstrahl bespritzt, ihn lautstark beschimpft haben und anschließend lachend davongefahren sein.

Weitere Aufnahmen zeigen Menschen an Bushaltestellen oder auf der Straße, die völlig unvermittelt attackiert werden.

Die Videos wurden über die Facebook-Seite "Tut Tut Kingdom" verbreitet, die rund 50.000 Follower zählt. Einige Clips erreichten laut Berichten mehr als 200.000 Aufrufe.

Die Polizei bestätigte, dass Cayce in den veröffentlichten Videos zu sehen ist und prüft, ob er für weitere ähnliche Vorfälle verantwortlich ist.