Junge für tot erklärt: Stunden später wird er lebend in Leichenhalle gefunden
Arizona (USA) - Partynacht mit Folgen: Während seine Eltern ausgelassen feierten, fiel ein Kleinkind in einen Pool. Im Krankenhaus wurde der Junge für tot erklärt, Stunden später fand man ihn lebend in einer Leichenhalle.
Die Eltern des 18 Monate alten Vincent Fiordilino konsumierten während einer Super-Bowl-Party im Februar Gras. Ihren kleinen Jungen verloren sie dabei aus den Augen.
Verwandte des Jungen alarmierten panisch die Polizei, nachdem sie Vincent mit dem Gesicht nach unten im Wasser treiben sehen haben. Vergeblich versuchten sie, ihn wiederzubeleben.
Vincent wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, doch etwa eine Stunde nach dem Vorfall wurde der Kleine von einem Arzt für tot erklärt.
Laut Polizeiberichten, auf die sich AZ Family bezog, soll eine der Krankenschwestern allerdings noch darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Junge noch Puls habe.
Der zuständige Arzt soll daraufhin arrogant entgegnet haben, dass er nicht umsonst Medizin studiert habe und man ihn einfach machen lassen solle. Er befahl, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen.
Vincent wurde lebend aus der Totenhalle geholt
Mehrere Krankenschwestern sollen nach dem Vorfall weinend die Notaufnahme verlassen haben. Auch die Eltern des Jungen und die Polizei haben beobachtet, dass er noch atmete und nach Luft schnappte.
Eine Mitarbeiterin beschrieb diesen Zustand als "agonale Atmung", eine oft keuchende Atemform, die bei Notfällen eintritt. Das würde jedoch oft nicht mehr ausreichen, den Körper noch mit genügend Sauerstoff zu versorgen.
Der Junge wurde etwa eine Stunde später in die Leichenhalle gebracht. Kurz vor Mitternacht hätten Gerichtsmediziner Vincent abholen sollen, doch sie stellten fest, dass das Kleinkind noch atmete. Umgehend wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein anderes Krankenhaus geflogen.
Auf der Spendenseite GoFundMe wird jetzt Geld für Vincent gesammelt. Laut Bericht stünde ihm noch ein langer Heilungsprozess bevor. Die Ärzte nennen ihn liebevoll "Wunderbaby".
Der Mediziner, der den Jungen für tot erklärte, müsse mit keinen Konsequenzen rechnen.
Titelfoto: GoFundMe/Yaleen Perez