Haus steht zu Halloween in Vollbrand: Eltern und drei Kinder sterben in den Flammen

Paterson (New Jersey/USA) - Ausgerechnet zu Halloween ging im US-Bundesstaat New Jersey am Abend plötzlich ein Haus in Flammen auf. Zwar eilten die Einsatzkräfte sofort in die betroffene Straße, jedoch kam für eine Familie im Inneren jede Hilfe zu spät. Fünf Personen - die Eltern sowie ihre drei Kinder (7, 12, 14) - kamen ums Leben.

Das Haus stand am Freitagabend in Vollbrand. © Instagram/Screenshot/patersonfirenj, tornado1966

Wie die New York Post berichtete, wandten sich nun die Nachbarn der Familie an die Öffentlichkeit und sprachen über die schreckliche Tragödie.

Fatima Ali wohnte direkt nebenan, als das Feuer ausbracht und versuchte noch, ihren Bekannten zur Hilfe zu eilen.

"Wir haben es versucht. Wir haben es versucht", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir sind am Boden zerstört. Das sind Menschen, die wir in den letzten sechs Jahren jeden Tag gesehen haben."

Vor allem die drei Kinder wären ständig draußen unterwegs gewesen und hätten immerzu gelacht. "Es ist einfach nur grauenvoll", so Ali weiter.

Zuvor hatten ihre eigenen Kinder beim Fußballspielen im Garten mitbekommen, dass ein merkwürdiger Geruch in der Luft lag. Sofort seien sie daraufhin zu ihrer Mutter gerannt, die direkt wusste, was hier passierte: Das musste Rauch sein.