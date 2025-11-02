Haus steht zu Halloween in Vollbrand: Eltern und drei Kinder sterben in den Flammen
Paterson (New Jersey/USA) - Ausgerechnet zu Halloween ging im US-Bundesstaat New Jersey am Abend plötzlich ein Haus in Flammen auf. Zwar eilten die Einsatzkräfte sofort in die betroffene Straße, jedoch kam für eine Familie im Inneren jede Hilfe zu spät. Fünf Personen - die Eltern sowie ihre drei Kinder (7, 12, 14) - kamen ums Leben.
Wie die New York Post berichtete, wandten sich nun die Nachbarn der Familie an die Öffentlichkeit und sprachen über die schreckliche Tragödie.
Fatima Ali wohnte direkt nebenan, als das Feuer ausbracht und versuchte noch, ihren Bekannten zur Hilfe zu eilen.
"Wir haben es versucht. Wir haben es versucht", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir sind am Boden zerstört. Das sind Menschen, die wir in den letzten sechs Jahren jeden Tag gesehen haben."
Vor allem die drei Kinder wären ständig draußen unterwegs gewesen und hätten immerzu gelacht. "Es ist einfach nur grauenvoll", so Ali weiter.
Zuvor hatten ihre eigenen Kinder beim Fußballspielen im Garten mitbekommen, dass ein merkwürdiger Geruch in der Luft lag. Sofort seien sie daraufhin zu ihrer Mutter gerannt, die direkt wusste, was hier passierte: Das musste Rauch sein.
Verstorbene waren "sehr gute Menschen"
Ali alarmierte die Feuerwehr, bevor sie zum Nachbarhaus rannte, in dem zwei Parteien lebten. Die Familie im ersten Stock konnte das Grundstück unbeschadet verlassen. Sie hatten gerade ferngesehen, als das Feuer ausbrach.
Für die zweite Familie konnte nichts mehr getan werden.
Ein weiterer Nachbar erklärte gegenüber CBS News voller Trauer, dass es sich bei den Opfern um "sehr gute Menschen" gehandelt habe. "Jedes Mal, wenn ich an ihnen vorbeigefahren bin, haben sie gewunken ... Sie waren sehr freundlich."
Auch der Bürgermeister der Stadt hat sich bereits mit schwerem Herzen an die Öffentlichkeit gewandt.
"Drei Kinder, die gestern mit Gedanken an Halloween und Süßigkeiten aufgewacht sind, mussten ihr Leben auf tragische Weise verlieren", erklärte er traurig. Nicht nur er, sondern die gesamte Gemeinde würde um die Familie trauern.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/patersonfirenj, tornado1966