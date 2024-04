Heftig: Schüler boxt Lehrerin im Unterricht die Brille von der Nase - Klasse lacht!

North Carolina - An einer Highschool im US-Bundesstaat North Carolina hat ein aufmüpfiger Schüler seiner Lehrerin während des Unterrichts zweimal ins Gesicht geschlagen .

An einer Highschool in den USA wurde eine Lehrerin von einem ihrer Schüler verprügelt. © Screenshot/X/@TheNCBeat

Erschreckende Szenen aus dem Klassenraum der "Parkland High School" in der Stadt Winston Salem: Während die Lehrkraft in ihrem Stuhl sitzt, steht vor ihr einer ihrer Schüler und beleidigt sie. Doch bei Worten sollte es am Montag nicht bleiben.

Plötzlich holt der junge Mann aus und schlägt ihr mit voller Wucht ins Gesicht. Nach dem ersten Faustschlag gibt sich die Frau überraschend unbeeindruckt und sagt: "Glaubst du, dass mich das in irgendeiner Weise beeinflusst hat?"

Einen Satz, den sich die Bildungsbeauftragte vielleicht hätte sparen sollen. "Willst du, dass ich dich nochmal schlage?", entgegnete der Klassen-Schläger, trat erneut nah an die Frau heran und schlug mit der Faust ein zweites Mal zu. Ihre Brille flog dabei zu Boden.

Anschließend zog sich der Schüler zurück und warf seinem Opfer noch einige Beleidigungen an den Kopf: "B***h, mach mit dem Unterricht weiter!" Klassenkameraden filmten den Vorfall und stellten die Aufnahmen ins Netz.

Dabei ist auch zu hören, wie sich einige Schüler über die Situation lustig gemacht haben.