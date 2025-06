Horror am Badestrand: Rettungsschwimmerin (20) von Sonnenschirm durchbohrt

Ein normaler Mittwochmorgen an der Küste von New Jersey endete für eine 20-jährige Rettungsschwimmerin im Albtraum mit schweren Verletzungen.

Von Isabel Klemt

New Jersey (USA) - Was an einem routinierten Mittwochmorgen an der Küste von Asbury Park in New Jersey begann, endete für eine 20-jährige Rettungsschwimmerin im Albtraum - sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Alles in Kürze Rettungsschwimmerin von Sonnenschirm durchbohrt

Unfall passierte in New Jersey, USA

Sonnenschirm bohrte sich durch Achselhöhle

Feuerwehr musste Schirm abschneiden

Jährlich 3000 Verletzte durch fliegende Sonnenschirme Mehr anzeigen

Rund 3000 Menschen werden jedes Jahr durch wegfliegende Sonnenschirme verletzt