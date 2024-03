Horror auf dem Highway: Autofahrer rammt Biker absichtlich von Fahrbahn

Der Fahrer des Honda-Civic kommt mit hoher Geschwindigkeit angerast, nur um den Biker dann auch noch von der Straße zu drängen. © Florida Highway Patrol

Fahrbahn-Fight auf dem Highway!

Bei einem beschämenden Vorfall auf der Autobahn I-65 in Florida wurde nach Angaben der Florida Highway Patrol ein 52-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er erholt sich derzeit in einem Krankenhaus von dem schrecklichen Unglück, soll aber nicht mehr in Lebensgefahr schweben.

Nach dem Unfallverursacher wird im ganzen Bundesstaat gefahndet. Ihm wird zur Last gelegt, den Biker mit voller Absicht von der Straße gedrängt zu haben und so dessen Tod in Kauf genommen zu haben.

Aufnahmen einer Dashcam zeigen den völlig unnötigen Unfall im Detail. Darauf ist zu sehen, wie ein silberfarbener Honda-Civic mit hoher Geschwindigkeit zunächst ein Nutzfahrzeug überholt, nur um dann den Motorradfahrer der gemächlich auf der rechten Seite fährt, von der Autobahn zu rammen.

Durch den Aufprall überschlug sich der Motorradfahrer mehrfach und prallte gegen einen Baum. Der Aggro-Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.