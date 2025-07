Horror beim Bogenschießen: Blitz trifft Pfadfinder-Gruppe - ein Toter, 13 Verletzte!

USA - Ein tragischer Unfall erschütterte einen Bogenschützenverein aus dem US-Bundestaat New Jersey: Ein Blitzeinschlag kostete einen Mann das Leben, 13 weitere Personen - darunter mehrere Kinder - wurden teils schwer verletzt.

Insgesamt wurden 14 Personen bei dem Blitzschlag im Bogenschützenverein verletzt. © Screenshot/Facebook/Black Knight Bowbenders

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr nahm eine Pfadfindergruppe an einem Bogenschießtraining auf dem Außengelände des Vereins teil, als plötzlich ein Blitz in einen nahe gelegenen Baum einschlug. Kurz darauf brach ein Feuer aus.

Wie die New York Post berichtet, waren die Betroffenen zwischen sieben und 61 Jahre alt. Das tödlich verletzte Opfer - ein 61-jähriger ehrenamtlicher Ausbilder - verstarb noch am Unfallort.

Der Schock war groß - mindestens vier Kinder erlitten Verletzungen. Die 13 verletzten Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.