Anwalt fordert sofortige Freilassung aus dem Gefängnis: Menendez-Bruder im Krankenhaus

Kalifornien (USA) - Bereits seit 35 Jahren sitzt Erik Menendez (54) gemeinsam mit seinem älteren Bruder Lyle (57) wegen Mordes an ihren Eltern in Kalifornien hinter Gittern. Jetzt soll der 54-Jährige mit ernsten gesundheitlichen Problemen im Krankenhaus liegen.

Alles in Kürze

Erik Menendez (54) sitzt eine lebenslange Haftstrafe ab. © Bildmontage: Uncredited/California Dept. of Corrections via AP/dpa/ PATRICK T. FALLON / AFP

Wie TMZ berichtet, sei Erik Menendez wegen Nierensteinen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nur wenige Wochen vor seiner Bewährungsanhörung im August.

Der Zustand des berühmten Killers sei so ernst, dass sein Anwalt Mark Geragos sogar eine sofortige Freilassung auf Bewährung forderte.



Zwar würde der 54-Jährige in einer gefängnisnahen Klinik versorgt werden, doch eine Behandlung durch Spezialisten wäre laut Geragos angemessener und womöglich auch unerlässlich.

Eine schnelle Genesung wäre zudem von Vorteil, damit Menendez noch vor seiner Anhörung am 21. August mit seinem Bewährungsanwalt zusammenarbeiten und auf den neuesten Stand gebracht werden kann. "Ich denke, das ist das einzig Faire und Gerechte, was man tun kann", so Geragos weiter.