"Ich habe Ihre Tochter": KI klont Stimme von 15-Jähriger in krassem Betrugsfall

Scottsdale - In einem angsteinflößendem Betrugsfall nutzten die Täter eine künstliche Intelligenz, um die Stimme ihres "Opfers" zu klonen. Ihr Ziel war eine Lösegeldsumme von einer Millionen Dollar.

Sie wurden Opfer eines krassen Betrugs: Jennifer DeStefano und ihre Tochter Briana (15). © Bildmontage: Facebook/Jennifer DeStefano (2)

An einem ruhigen Nachmittag klingelte Jennifer DeStefanos Handy, eine unbekannte Nummer rief an. Beinahe wäre sie nicht rangegangen, doch da ihre Tochter Briana (15) auf einem Skiausflug war, machte sich Sorge breit. Als sie den Anruf annahm, konnte die Amerikanerin allerdings kaum glauben, was sie hörte.

Am anderen Ende der Leitung schluchzte die Stimme ihrer 15-jährigen Tochter und rief verzweifelt: "Mama, ich habe Mist gebaut! Mama! Hilf mir!"

"Ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass sie es war", sagte die verzweifelte Mutter gegenüber dem Sender Arizona's Family, während sie sich an den schrecklichen Vorfall erinnerte. "Das ist der verrückte Teil, der mich wirklich bis ins Mark getroffen hat."

Nach dem Hilferuf übernahm plötzlich eine Männerstimme das Telefonat, befahl "ihrer Tochter" den Kopf runterzunehmen und "sich hinzulegen". "Dieser Mann geht ans Telefon und sagt: 'Hören Sie zu. Ich habe Ihre Tochter.' erklärte DeStefano und fügte hinzu, dass der Mann genau beschrieb, wie die Dinge ablaufen würden.

"Wenn du die Polizei oder irgendjemanden anrufst, werde ich sie mit Drogen vollpumpen", drohte der mysteriöse Anrufer der zitternden Mutter. "Ich werde mit ihr machen, was ich will, und sie dann in Mexiko absetzen". Im Hintergrund flehte und weinte währenddessen weiterhin Brianas Stimme.