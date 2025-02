Jogger will Hund aus tiefem Schlamm befreien - und muss selbst gerettet werden!

Ein Jogger ist im US-Bundesstaat New York in eine lebensbedrohliche Lage geraten, als er versuchte, seinen Hund aus tiefem Schlamm zu befreien.

Von Christian Beck

Suffolk County (New York, USA) - Ein Jogger hat sich im US-Bundesstaat New York in eine lebensbedrohliche Situation gebracht. Der Mann blieb im tiefen Schlamm stecken, als er versuchte, seinen Hund aus einem Teichbett zu retten!

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei retteten einen Jogger und seinen Hund in Not. © Facebook/Suffolk County Executive Ed Romaine Wie Ed Romaine, der Chef der Regierung des Suffolk County, kürzlich Facebook meldete, wurden die Polizei und Feuerwehr zu einem Notfall gerufen. Laut Bericht von "News 12 Long Island" war ein 24-Jähriger am Mittag des 30. Januar (Ortszeit) mit seinem Vierbeiner in der Nähe eines Parks unterwegs. Sein Hund lief anscheinend in einen trockengelegten Teich und blieb im dicken, klebrigen Schlamm stecken. Als der junge Mann versuchte, ihn zu befreien, blieb er selbst stecken - anscheinend bis zur Brust. Er drohte, zu versinken! Glücklicherweise gelang es ihm jedoch dem Anschein nach noch irgendwie, nach Hilfe zu rufen.

Der Ort des Vorfalls: ein Teich in Suffolk County im US-Bundesstaat New York. © Facebook/Suffolk County Executive Ed Romaine

Der Vierbeiner kam noch einmal "mit einem blauen Auge" davon. © Facebook/Suffolk County Executive Ed Romaine