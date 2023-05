Kann man das essen? Kuriose Hügel im Wald sorgen für Lacher im Internet

Old Bridge (New Jersey) - Ob da jemand sein eigenes Schlaraffenland schaffen wollte? Anwohner staunten nicht schlecht als plötzlich im Wald eine riesige Menge Nudeln auf tauchte .

In einem Waldstück entledigte sich ein Schmutzfink rund 500 Pfund (ca. 227 kg) an Pasta. © Screenshot/Facebook/Nina Jochnowitz for Old Bridge

Die Uferböschung eines Baches hatte jemand als persönliche Müllhalde auserkoren. Auf den ersten Blick sieht es aus als würden die beigen Hügel aus Maden bestehen. Dabei handelt es sich kurioserweise um rund 500 Pfund (ca. 227 kg) an Spaghetti, Maccaroni und anderen Pastasorten!

Der eklige Anblick sorgt bei der Administratorin der öffentlichen Facebook-Gruppe "OLD BRIDGE New Jersey" für Empörung. Was für Außenstehende wie ein witziger Streich aussieht, kommt in der amerikanischen Kleinstadt Old Bridge in New Jersey öfter vor.

Wie Nina Jochnowitz in ihrem Post erklärte, sorgt das Fehlen einer Massenmüllabholung in der Stadt dafür, dass Leute ihren Abfall in der Natur entsorgen. Verantwortlich machte die wütende Administratorin den Bürgermeister, denn sie auf Facebook als "kann-nichts Bürgermeister" bezeichnet.

Denn obwohl es gerade mal 90 Dollar im Jahr mehr für die einzelnen Bürger kosten würde, stimmte der Stadtrat gegen die Ausweitung der Müllabfuhr. Unter den Folgen leiden nun die Anwohner sowie die Natur.

Insgesamt schafften Sozialarbeiter ungefähr 15 Ladungen an Pasta weg. Durch die Feuchtigkeit des Waldes entwickelten sich die zuerst noch ungekochten Nudeln zu einer aufgeweichten Masse.