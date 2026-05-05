Kleine Geste verändert alles: Pizza-Bote bekommt 170.000 Dollar geschenkt
Idaho (USA) - Manchmal sind es die kleinsten Gesten, die die größte Wirkung haben: Eigentlich wollte Dan Simpson aus dem US-Bundesstaat Idaho nur eine Pizza ausliefern, doch seine Freundlichkeit machte ihn plötzlich zum Internet-Star.
Der rund 70-jährige Pizza-Lieferfahrer tat eigentlich nur das, was er für richtig hielt. Weil die Domino's-Filiale keine Coca-Cola Light mehr hatte, setzte sich Dan noch mal ins Auto, fuhr zu einem anderen Laden und besorgte sie selbst, wie People berichtet.
Als er dem Kunden davon erzählte, war der völlig baff. "Das hätten Sie nicht tun müssen", sagte Brian Wilson. Doch Dan blieb bescheiden: "Ist schon okay."
Was wie eine nette Alltagsgeschichte klingt, wurde plötzlich riesig. Eine Kamera an der Haustür zeichnete alles auf. Das Video verbreitete sich im Netz - und traf einen Nerv. Tausende Menschen waren bewegt von dieser einfachen, ehrlichen Freundlichkeit.
Der Kunde beschloss zu handeln und startete eine Spendenaktion auf GoFundMe. Die Idee: Dan zeigen, dass solche Gesten nicht untergehen. Was dann passierte, hatte niemand erwartet.
Durch die Spenden konnte Dan sogar in Rente gehen
Innerhalb kürzester Zeit kamen über 170.000 Dollar (umgerechnet rund 145.400 Euro) zusammen. Ein riesiger Scheck wurde überreicht, und Dan entschied sich kurz darauf, in Rente zu gehen. Nach Jahren harter Arbeit, oft mit zwei Jobs gleichzeitig, war das für ihn ein Wendepunkt.
Dan hat eine schwierige Vergangenheit hinter sich, war früher alkohol- und drogenabhängig und saß sogar im Gefängnis.
Seit über 20 Jahren ist er clean, hat sein Leben komplett umgekrempelt und einfach versucht, jeden Tag das Richtige zu tun.
Jetzt freut er sich auf ein ruhigeres Leben. Vielleicht ein bisschen reisen, Pflanzen fotografieren, Zeit mit seiner Katze verbringen.
Außerdem will er anderen helfen, die ähnliche Probleme hatten wie er. "Wir müssen einander einfach lieb haben, weißt du, ich meine, darauf kommt es eben an", lautet sein Fazit.
Titelfoto: Screenshot/GoFundMe/Tip for Dan the Pizza Man’s Retirement