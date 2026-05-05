Kleine Geste verändert alles: Pizza-Bote bekommt 170.000 Dollar geschenkt

Idaho (USA) - Manchmal sind es die kleinsten Gesten, die die größte Wirkung haben: Eigentlich wollte Dan Simpson aus dem US-Bundesstaat Idaho nur eine Pizza ausliefern, doch seine Freundlichkeit machte ihn plötzlich zum Internet-Star.

Der Pizza-Lieferfahrer wurde durch seine freundliche Geste zum Internet-Star. © Screenshot/GoFundMe/Tip for Dan the Pizza Man’s Retirement

Der rund 70-jährige Pizza-Lieferfahrer tat eigentlich nur das, was er für richtig hielt. Weil die Domino's-Filiale keine Coca-Cola Light mehr hatte, setzte sich Dan noch mal ins Auto, fuhr zu einem anderen Laden und besorgte sie selbst, wie People berichtet.

Als er dem Kunden davon erzählte, war der völlig baff. "Das hätten Sie nicht tun müssen", sagte Brian Wilson. Doch Dan blieb bescheiden: "Ist schon okay."

Was wie eine nette Alltagsgeschichte klingt, wurde plötzlich riesig. Eine Kamera an der Haustür zeichnete alles auf. Das Video verbreitete sich im Netz - und traf einen Nerv. Tausende Menschen waren bewegt von dieser einfachen, ehrlichen Freundlichkeit.

Der Kunde beschloss zu handeln und startete eine Spendenaktion auf GoFundMe. Die Idee: Dan zeigen, dass solche Gesten nicht untergehen. Was dann passierte, hatte niemand erwartet.